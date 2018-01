Auto finisce contro un muro, morto 35enne nel Reggiano

Incidente mortale, verso le 3 della scorsa notte sulla Strada Provinciale 51 in località Salvaterra nel comune di Casalgrande, nel Reggiano. A perdere la vita è stato un 35enne di Rubiera finito con la propria auto - una Ford Focus - contro il muro di una azienda dopo avere 'tirato drittò ad una rotonda, all’altezza del villaggio artigianale Macina, colpito violentemente dei cartelli per poi proseguire la marcia per circa un’ottantina di metri e schiantarsi contro il muro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Casalgrande ed Albinea e del nucleo radiomobile di Reggio Emilia, i sanitari inviati dal 118 e i Vigili del Fuoco. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei militari: il 35enne vittima del sinistro è morto sul colpo per le gravi lesioni riportate.

La salma dell’uomo è stata posta a disposizione della Procura reggiana titolare dell’inchiesta che verrà aperta per far luce sull'incidente.