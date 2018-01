Nella "cantina dormitorio" anche il laboratorio dello spaccio: arrestato

Aveva addosso le attenzioni dei carabinieri di Novellara all’indomani del controllo dell’8 gennaio scorso quando, fermato a un posto di blocco, era stato trovato in possesso di una ventina di grammi di hashish nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette.

Il sospetto dei carabinieri era che l’uomo si dedicasse costantemente alla compravendita di sostanze stupefacenti e si sono rivelati fondati. L’altra mattina, localizzato l’immobile dove era ospitato, gli hanno fatto visita cogliendolo nel sonno all’interno della cantina adibita a dormitorio e a laboratorio dello spaccio. All’interno, durante la perquisizione, i caraninieri hanno trovato oltre a un etto circa tra eroina ed hashish e il classico armamentario per lo spacci,o tra ci un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti hanno quindi arrestato il marocchino Adil Chamam, 30enne, disoccupato domiciliato a Novellara. Comparso ieri mattina davanti al Tribunale di Reggio Emilia, dopo la convalida dell’arresto è stato rimesso in libertà con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione ai carabinieri in attesa del processo fissato per il prossimo 5 febbraio.