Rapina una vecchietta in chiesa e si gioca i soldi alle slot

Si è preso una denuncia il 45enne reggiano che ieri mattina, a Bagnolo in Piano, ha scippato un’anziana in preghiera nella chiesa di San Francesco da Paola. Attorno alle 10 l’uomo è entrato nella chiesa durante la messa. Notata la presenza della donna con al fianco la sua borsa, dopo aver fatto finta per un po' di pregare ha afferrato la borsetta. Nel tentativo di non farsela rubare, l'anziana ha riportato un trauma all’avambraccio sinistro.

Il rapinatore è invece fuggito. A quel punto la chiamata al 112. Raccolte le prime testimonianze, i carabinieri si sono messi subito a caccia dell’autore della rapina. Prima hanno ritrovato, abbandonata in strada, la borsa rubata con ancora all’interno i documenti della signora ed il suo telefono cellulare ma priva dei 100 euro in contanti custoditi nel portafogli. Le ulteriori ricerche hanno consentito di individuare e fermare, di lì a poco, un uomo rispondente alle descrizione dei testimoni. Lo stesso "incastrato" dalle telecamere di sorveglianza. I successivi accertamenti hanno consentito di appurare come il 45enne, dopo aver rapinato l’anziana, si fosse recato in un bar nei pressi della chiesa dove, dopo aver acquistato le sigarette, aveva sperperato il denaro restante ai videopoker.