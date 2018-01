Investito in bicicletta, muore al Maggiore

Un uomo di 57 anni è morto all'ospedale Maggiore di Parma dove era ricoverato dal 18 gennaio, quando venne travolto da un furgone in provincia di Piacenza, nel comune di Rottofreno. La vittima è Remo Argenti, piacentino, che era in sella alla sua bicicletta lungo la via Emilia. Dopo l’impatto aveva battuto violentemente la testa e le sue condizioni erano parse critiche fin da subito. Delle indagini si sono occupati i carabinieri della Compagnia di Piacenza.