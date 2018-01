Ladri alla materna: ma i carabinieri recuperano il bottino nascosto in un parco

Quando hanno provato a far squillare il cellulare rubato alla scuola materna del paese, la suoneria li ha condotti fino alla meta: tra i cespugli del parco attiguo, dove i carabinieri di Poviglio hanno recuperato buona parte di refurtiva sottratta dall’istituto Le Ginestre. Un recupero fruttuoso non solo sotto l’aspetto economico, ma anche sotto quello investigativo: su alcuni degli oggetti rubati è stato possibile rilevare delle impronte digitali che - inviate al Ris di Parma - potrebbero portare a una svolta investigativa.

Il furto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì: al momento di aprire la scuola materna, il personale si è accorto di quel che era accaduto. Subito intervenuti, i carabinieri hanno appurato che i ladri avevano rotto il vetro di una finestra ed erano entrati all’interno dei locali che ospitano l’istituto scolastico. Il bottino? Vario materiale didattico tra cui 4 stampanti, alcuni computer portatili, 3 cornici digitali, una decina di chiavette usb, 3 macchine fotografiche digitali, una cuffia audio, due tablet e 180 euro in contanti. Durante i rilievi, i militari hanno provato a comporre il numero del telefono cellulare della scuola appurando che squillava, seppur in assenza di risposta.

Una volta terminati i rilievi all'interno, si sono spostati nel parco pubblico avendo cura di far continuare a squillare il telefono. E hanno sentito una suoneria che li ha condotti fino a una zona con molti cespugli e dove buona parte della refurtiva era stata nascosta tra la vegetazione. Ora la parola alle indagini. Una risposta potrebbe arrivare presto dalle indagini scientifiche: in campo sono scesi i RIS di Parma a cui i carabinieri di Poviglio invieranno le impronte repertate in sede di sopralluogo per le dovute comparazioni con quelle dei soggetti censiti in banca dati.