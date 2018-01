Fece incidente ubriaco e drogato e fuggì, ora va in carcere

Nell’aprile del 2012 provocò un incidente stradale con feriti, dopo aver bevuto alcolici e assunto droghe, e poi fuggì senza prestare soccorso. Venne però identificato dai carabinieri di Novellara, nel Reggiano e adesso che la condanna è definitiva è stato arrestato ed è finito in carcere, in regime di semilibertà.

I militari hanno infatti eseguito il provvedimento emesso dal tribunale di Sorveglianza di Bologna. All’epoca fu denunciato per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti e per fuga dopo incidente stradale con feriti. Ora si trova in carcere a Reggio Emilia: il 9 marzo dello scorso anno fu condannato a un anno e due mesi di reclusione e sei mesi di arresto.