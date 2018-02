22enne accoltellato nella notte: due reggiani denunciati

Sarebbero due reggiani di 30 e 36 anni i presunti autori dell’accoltellamento all'addome di un 22enne d’origini albanesi abitante a Scandiano verificatosi questa notte a Scandiano in via Statale, non lontano dalla stazione ferroviaria.

Ne sono convinti i carabinieri d Scandiano e dell’Aliquota Operativa della Compagnai di Reggio Emilia che hanno condotto le indagini ed hanno acquisito quelli che considerano inconfutabili elementi di reato a carico dei due reggiani. Il ferito, subito soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale di Reggio Emilia, si trova ricoverato e non è in pericolo di vita dopo essere stato operato d'urgenza.

Alla base dell’accoltellamento, verificatosi intorno alle 4.30 di questa notte, vi sarebbero futili motiv . A dare l’allarme alcuni amici della vittima che hanno allertato i soccorsi.