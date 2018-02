Chiede l'elemosina, l'anziano le dice di no e lei lo rapina

Una donna di 47 anni è stata arrestata per rapina e minacce nei confronti di un anziano al quale aveva chiesto l’elemosina per strada. La vicenda è accaduta a Fiorenzuola d’Arda.

Un 76enne era stato avvicinato per strada dalla donna che voleva degli spiccioli. Lui non ne aveva con sé, ma la 47enne, davanti al diniego, lo avrebbe aggredito e derubato del portafogli. L’uomo si è poi rivolto ai carabinieri di Fiorenzuola che sono risaliti all’identità della rapinatrice, già nota alle forze dell’ordine. Per lei sono scattate le manette.