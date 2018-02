Scontri di Piacenza: ferito anche un cronista parmigiano

C'è anche un giornalista di Parma tra i feriti durante la manifestazione che ieri pomeriggio in centro a Piacenza ha visto scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti.

Si tratta di un freelance che stava seguendo il corteo insieme ad altri colleghi, e che è stato colpito al volto da un oggetto, quando la situazione è degenerata all’improvviso con il lancio di bottiglie e pietre, e sono iniziati i tafferugli in strada. Ha riportato un piccolo taglio e una contusione alla guancia e non è grave. Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ha espresso solidarietà a lui e ai cinque carabinieri feriti nei disordini.





«Ciò che è accaduto sabato pomeriggio in pieno centro storico è vergognoso e inaccettabile. La libertà di manifestare ed esprimere il proprio pensiero è un diritto, ma nel momento in cui diventa un vile pretesto per atti di violenza e vandalismo, è l’antitesi della democrazia e del pluralismo». Lo dice il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, commentando gli scontri di ieri nella città emiliana dove il collettivo 'Contro Tendenzà protestava per l’apertura di una sede di Casapound. Nei tafferugli cinque carabinieri sono rimasti feriti e uno di loro è stato isolato e preso a calci dai manifestanti.

«Confido - prosegue il sindaco - che ci sarà il massimo rigore nell’individuare e perseguire i responsabili, perchè nessuno pensi che la libertà di pensiero equivalga alla libertà di agire in modo incivile, mettendo in pericolo gli altri o attaccando chi sta svolgendo il proprio lavoro per la collettività»

«Apprezzo il fatto - ha detto anche Barbieri - che diverse forze politiche, oltre a coloro che nella stessa giornata di sabato hanno dato vita con compostezza e dignità ad altre manifestazioni, abbiano preso le distanze da questi provocatori estremisti, che di certo non onorano i valori della Costituzione di cui si dichiarano paladini. Perde ogni legittimità, la protesta di chi prende a calci un uomo a terra e impedisce agli altri di esercitare i propri diritti politici».

A nome della comunità piacentina, il sindaco rinnova «la più sincera solidarietà alle Forze dell’Ordine ai carabinieri feriti mentre svolgevano il loro lavoro con professionalità e spirito di servizio per tutelare l’incolumità dei cittadini».