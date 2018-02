Sei intossicati da monossido nel Modenese, anche un neonato. Trasportati a Fidenza

C'è anche un neonato tra i sei intossicati dal monossido di carbonio a Spilamberto, nel Modenese. Tutti di origine cingalese, hanno avvertito dei malori questa mattina all’alba, in una casa in piazza Caduti. Sono intervenuti 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale.

Sono stati tutti ricoverati in ospedale, mentre il neonato e i suoi genitori, in condizioni più gravi, sono stati trasferiti a Fidenza, in camera iperbarica. Ancora al vaglio le ipotesi che avrebbero portato all’intossicazione: quella più plausibile è che il monossido sia stato sprigionato da due bracieri utilizzati dalla famiglia per riscaldarsi nel corso della notte.