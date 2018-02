Colpì una 15enne col manganello, chiesto processo per poliziotto

Colpì una 15enne al volto col manganello durante gli scontri con giovani appartenenti al collettivo 'Guernicà: per questo motivo la Procura di Modena ha chiesto il processo per un agente della Polizia di Stato. E' fissata per il 16 aprile l’udienza nel corso della quale saranno valutate le accuse di lesioni volontarie e abuso d’ufficio a carico del poliziotto, come riporta il Resto del Carlino.

L’episodio risale al 16 maggio del 2016: nei tafferugli che seguirono lo sgombero di un edificio in centro storico, occupato proprio dal Guernica, la minorenne fu colpita in pieno volto, riportando una frattura. Priva di sensi, fu soccorsa dal 118 e portata all’ospedale. La sequenza - l’agente che colpisce la giovane in mezzo al tumulto - fu ripresa e il video finì sul web. La 15enne ha dovuto affrontare un intervento chirurgico, mentre quella mattina rimasero contusi altri tre poliziotti. I genitori della minorenne non fecero denuncia, ma la Procura ha agito d’ufficio vista la gravità delle lesioni.

Nella foto un fermo immagine dal video fatto da Angela Santoro