Il “Grande fratello” incastra la banda dei salumi: denunciati in sei

“Grande Fratello”: così è stata chiamata l’operazione condotta dai carabinieri della stazione di San Polo d’Enza. E questo perché fondamentale per le indagini sono state le immagini dei sistemi di video-sorveglianza e dei varchi O.C.R. (Optical Character Recognition). E' coisì - tra tecnologia e indagini "vecchio stile" - che i militari sono riusciti a risalire a tutti i componenti della banda che la notte dell’11 marzo 2017 ha fatto razzia di insaccati da un salumificio del paese: un bottino di una ventina di quintali di salumi per un valore stimato di oltre 20.000 euro.

Con l’accusa di concorso in furto aggravato sono stati denunciati sei cittadini romeni tra i 18 e i 33 anni.

Dopo aver tagliato la recinzione esterna del salumificio, erano arrivati nel cortile per poi forzare una porta sul retro, introducendosi all'interno sia delle cantine del salumificio che all'area di lavorazione degli insaccati. In quella notte erano spariti 3 qunitali di salsiccia, 5 di prosciutto stagionato, 3 di stinchi di maiale, 3 di lombo arrosto, 5 di cicciolata, decine di chili di salami e coppe ma anche svariati coltelli per la loro lavorazione.

Le immagini delle telecamere della zona hanno consentito di accertare il modello dei mezzi utilizzati dagli autori del furto, senza riuscire, peraltro, a risalire al numero di targa. Stabiliti i modelli - due utilitarie ed un furgone -, i carabinieri di San Polo d’Enza hanno iniziato un lavoro certosino di acquisizione di immagini delle decine dei vari sistemi di video-sorveglianza installati lungo tutte le possibili vie di fuga . E hanno ricostruito pazientemente l’intero percorso dei tre mezzi sino ad arrivare al casello autostradale di “Terre di Canossa” dove grazie ai varchi O.C.R. si sono "materializzate" le targhe dei mezzi, tutti intestati a cittadini rumeni poi risultati estranei ai fatti.

Gli accertamenti sono proseguiti per identificare i componenti della banda, anche con prolungati servizi di osservazione e pedinamento svolti in tutta la provincia milanese, dove risultavano abitare. Un controllo di polizia effettuato alcuni giorni dopo la commissione del furto ad uno degli indagati, trovato alla guida di uno dei tre mezzi, ha consentito di convergere su di lui le attenzioni investigative. E poco alla volta si è arrivati ai 5 complici, tutti denunciati. Nel corso delle indagini sono emersi a carico di 3 dei 6 indagati, responsabilità in merito ad un ulteriore furto consumato a Tradate alcuni giorni dopo, con bottino di veicoli e attrezzature per un valore di circa 100.000 euro.