Operazione Copper Field: sgominata la banda del rame

I carabinieri di San Polo d'Enza hanno sgominato una banda di rumeni specializzata in furti di rame (almeno 7), che ha messo a segno diversi colpi sia in Emilia Romagna che in Lombardia per un bottino di circa mezzo milione di euro. Cinque gli arresti già effettuati: due in flagranza di reato il 2 dicembre e tre ieri. Una sesta persona è ricercata. Sei le denunce a piede libero.

Le indagini effettuate dai Carabinieri di San Polo d’Enza sono iniziate lo scorso novembre dopo il furto di un ingente quantitativo di cavi di rame - per un danno totale di oltre 80.000 euro - nella ditta CHR HANSEN di Canossa e di attrezzatura in un’azienda agricola vicina, e sono terminate ieri con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio.

Nel corso delle indagini sono stati scoperti altri furti messi a segno tra le province di Reggio e Mantova, e soprattutto i Carabinieri hanno individuato l’anello finale della catena, un imprenditore modenese di 47 anni, titolare di un’azienda di raccolta metalli, nella quale, al termine di ogni colpo (anche in orari notturni e nei giorni festivi) gli arrestati smerciavano il provento dei furti. E' stata recuperata refurtiva per centomila euro