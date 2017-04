Incidente in via Bixio: ferita donna in scooter

Incidente a mezzogiorno in via Bixio: sono coinvolti un anziano che stava attraversando la strada e una donna in scooter, all'altezza di borgo San Giuseppe. Ad aver avuto le conseguenze più gravi è stata la donna in scooter, caduta violentemente a terra: la donna è stata ricoverata al Maggiore. Sul posto, ambulanza e polizia municipale, che ha effettuato gli accertamenti. Da chiarire se l'anziano sia stato investito, come apparso in un primo momento, o se lo scooter sia finito a terra cercando di evitarlo, come riferito da fonti vicine alla donna.