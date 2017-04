La lirica anti-degrado: l'idea della soprano islandese per l'Oltretorrente

La musica per riqualificare una zona degradata, con molti stranieri e qualche problema di spaccio: l’iniziativa di portare le opere in piazza è nata in terra verdiana, a Parma, non a caso nell’Oltretorrente, il quartiere popolare dove nacque Arturo Toscanini esattamente 150 anni fa. Un quartiere che è rimasto popolare ed è diventato multiculturale.

Si tratta di un’iniziativa che parte dal basso e che, pur avendo chiesto un contributo parziale al Comune, cerca fondi fra i commercianti e gli abitanti della zona. «Una vecchietta mi ha fermato per strada e mi ha dato sei euro. Mi ha commosso» ha raccontato Halla Margret Arnadottir, soprano islandese parmigiana d’adozione che è il cuore dell’iniziativa.

Un primo esperimento è stato fatto la scorsa estate con Trovatore e Nabucco ed è stata un successo. Centinaia di persone si sono fermate ad ascoltare, inclusi passanti in bicicletta e anche qualche straniero che solitamente bivacca nella piazza dove si tengono gli spettacoli, piazzale Picelli, davanti alla chiesa secentesca di Santa Maria del Quartiere.

Quest’anno si replica fra la fine di agosto e l’inizio di settembre con Aida e Traviata. La formula è sempre la stessa: due personaggi, Strajè e Otello, spiegano l’opera in modo divertente in italiano e in dialetto, mentre coro, orchestra e solisti eseguono le parti principali dell’opere. Un modo di avvicinare la gente alla cultura e alla lirica in particolare. "Una volta le arie erano cantate nelle osterie - racconta Halle Margret che ha anche cantato con Luciano Pavarotti - L’opera era popolare. Noi vogliamo avvicinare la gente alla musica, fare in modo che sia il teatro ad andare da loro».

Lei ha iniziato a farlo nel bar che gestisce con il marito in piazzale Picelli sei anni fa organizzando una serie di concerti in cui gli artisti si raccontano. «E qualcuno che veniva - dice - poi ha cominciato anche ad andare a teatro». Gli appuntamenti in piazza sono stati il passo successivo, organizzato con l'associazione Viviamo l’Oltretorrente e con l’associazione Opera in piazza, che il soprano ha appena fondato con alcuni amici artisti.

«Ho pensato che dovevo rimboccarmi le maniche - ha aggiunto - Con la cultura possiamo riqualificare il quartiere. Chiediamo aiuto ai commercianti e anche alla gente. E’ importante che gli abitanti si sentano responsabili di questa avventura: sono loro il motore degli eventi».