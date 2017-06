Incidente nella rotatoria di via Calatafimi: ferite due giovani su una bicicletta

Incidente, questo pomeriggio alle 15.30, nella rotatoria tra la via Calatafimi e via Volturno. Coinvolti una BMW berlina, condotta da un uomo di circa 40 anni ed una bici, a bordo del quale vi erano due giovani studentesse parmigiane.

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio della Polizia Municipale intervenuta sul posto per i rilievi.

Le due ragazze, in seguito all'urto ed alla conseguente caduta sull'asfalto, hanno riportato lesioni giudicate per fortuna lievi dai paramedici del servizio 118.