Scippo, inseguimento e momenti di tensione in Oltretorrente: due arresti

Sabato nel tardo pomeriggio, verso le 18.20, il 113 veniva allertato per uno scippo in piazzale Matteotti. Un minorenne parmigiano e una 30 enne macedone con numerosi precedenti di polizia, avevano scippato un’anziana 88 enne.

I due sono stati notati da una coppia, che poi li ha anche inseguiti nel tentativo di recuperare la borsa dell’anziana. Un inseguimento complesso, dal momento che i due ladri, arrivati in viale dei Mille, si sono divisi. La giovane donna è stata bloccata, ma poco dopo il giovane è tornato sui suoi passi, aggredendo la coppia di ragazzi che avevano fermato la sua complice riuscendo così a liberarla per un'altra fuga verso piazzale Matteotti.

I due scippatori, però, hanno incontrato sulla loro strada i poliziotti. La borsa, però, non è stata recuperata in quanto, come dichiarato da un altro testimone, il minore si era disfatto della refurtiva appena giunto in via 1° Maggio per poi tornare indietro a dare soccorso alla sua complice.

La refurtiva, come riferisce un testimone, è stata recuperata da un giovane che si trovava di passaggio in via 1° Maggio a bordo di una bicicletta ma, dopo aver rovistato all' interno della borsetta l'ha messa nel cestello ed è andato via.

La coppia è stata accompagnata in Questura. sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.