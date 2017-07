Doppio colpo nella notte al “Gran Caffè dei Marchesi” e “Castagnoli più”

Doppio colpo nella notte in largo Mercantini, zona di Silvio Pellico, per la segnalazione di un furto, un doppio colpo nel bar “Gran Caffè dei Marchesi” e nell’adiacente locale “Castagnoli più”.

I ladri si sono introdotti all’interno del bar dei Marchesi alle 4.30 dopo aver scardinato la porta d’ingresso e rotto il vetro antisfondamento, asportando il fono cassa. Il proprietario del locale, avvisato dall’I.V.R.I. con il quale il locale è collegato, sul posto ha quantificato il bottino in circa 300 euro. I ladri hanno però lasciato alcune tracce sulla vetrata repertate dalla Polizia scientifica.

Per entrare nell’adiacente Castagnoli Più i ladri hanno forzato la porta d’ingresso provocando anche una grossa crepa nel vetro antisfondamento, e qui il bottino contenuto all’interno del fondo cassa era di 667 euro. Anche qui i ladri avevano lasciato una traccia sul bancone, repertata anche questa dalla Polizia scientifica.