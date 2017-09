Prodotti mal conservati e senza etichetta: negozio etnico chiuso per 20 giorni

Il Comune ha deciso la chiusura per 20 giorni di un negozio etnico dell'Oltretorrente è stato chiuso per 20 giorni.

"Il provvedimento - dice una nota del Comune - è stato adottato a seguito dell’accertamento - nell’ambito dei controlli congiunti operati degli agenti della Municipale e degli ispettori del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Ausl di Parma - di gravissime violazioni in ambito amministrativo ed igienico-sanitario, che hanno determinato, a carico dell’esercente: l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, il sequestro amministrativo e sanitario di diversi generi alimentari e il deferimento all’autorità giudiziaria.

Nello specifico, l’attività in questione deteneva, per la vendita, prodotti privi di etichettatura e una notevole quantità di merci in evidente cattivo stato di conservazione, idonee ad arrecare pericolose conseguenze per la salute pubblica".

L'assessore alle Attività Produttive Cristiano Casa commenta: “Esprimo soddisfazione per l’attività di controllo, operata congiuntamente tra polizia municipale e servizio di igiene pubblica dell’Ausl. Di certo non ci fermiamo qui: i controlli continueranno nel tempo a tutela della salute dei parmigiani”.