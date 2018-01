"Mercatino del Forte", via D'Azeglio chiusa domani. Con modifiche ai bus

In occasione del “Mercatino da Forte dei Marmi”, domani sarà chiusa al traffico strada d’Azeglio con modifiche al percorso delle linee di trasporto pubblico urbano nn. 3, 4, 4N, 5, 7:

Linee urbane n. 3-5-4N: in direzione centro-città, giunti in Piazzale Santa Croce, gli autobus imboccheranno V.le dei Mille, P.le Barbieri, Strada Bixio, per riprendere quindi i rispettivi regolari percorsi in P.le Corridoni. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Vittoria anziché V.le dei Mille.

Linea n. 4: in direzione centro-città, giunti in Piazzale Santa Croce, gli autobus imboccheranno V.le dei Mille, V.le Caprera, V.le Maria Luigia, Ponte Caprazucca, V.le Toscanini, per poi riprendere il loro consueto percorso in Via Mazzini. In senso contrario, i bus si instraderanno lungo V.le Toscanini, V.le Basetti, Ponte Italia, V.le Caprera, V.le Vittoria, P.le Santa Croce, dove riprenderanno il loro regolare tragitto.

Linea n. 7: in direzione centro-città, gli autobus si instraderanno lungo Viale Caprera, Viale Maria Luigia, Ponte Caprazucca, Viale Toscanini, per riprendere il loro regolare percorso in V.le Mariotti. In senso contrario, provenendo dalla Stazione FS, percorreranno Viale Toscanini, Viale Basetti, Ponte Italia, Viale Caprera, per poi riprendere il loro consueto tragitto.

Sui percorsi deviati saranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.

Il servizio di trasporto pubblico sulle linee urbane sarà intensificato con passaggi ogni 15 minuti, con le modalità di seguito riportate:

intensificazione della frequenza sulla linea n. 2 (Largo 8 Marzo – Parcheggio Scambiatore Nord) dalle ore 14,30 alle ore 19,30;

intensificazione della frequenza sulla linea n. 3 dalle ore 14,30 alle ore 19,30, con prolungamento di tutte le corse della linea ai PARCHEGGI SCAMBIATORI EST/OVEST dalle ore 9,30;

intensificazione della frequenza sulla linea n. 5 dalle ore 9,30 alle ore 19,30;

intensificazione della frequenza sulla linea n. 7 (Parcheggio sud di Via Langhirano – Stazione FS) dalle ore 14,30 alle ore 19,30.

Si comunica che, nella stessa giornata, sarà utilizzabile sull’intera rete dei servizi urbani un solo biglietto valido per l’intera giornata.

Pertanto i passeggeri che vidimeranno un biglietto di corsa semplice (o una corsa su un biglietto da 8 corse) potranno utilizzarlo senza limiti per tutta la giornata.

