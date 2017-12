L'oroscopo 2018: Bilancia

BILANCIA: 23 settembre - 22 ottobre

SEGNO D'ARIA: È il primo segno della stagione autunnale e invernale, questo lo rende molto romantico

I TRATTI DISTINTIVI

I nati sotto il segno della Bilancia ricercano l’armonia e l’equilibrio sopra ogni cosa. Hanno un grande senso critico e di autocontrollo. Spesso non si concedono il lusso di essere superficiali. Ambiscono alla perfezione e amano circondarsi di oggetti costosi e di tutto ciò che è raffinato.

Affinità: Capricorno

Animale: Corvo

Pianeta: Venere

Colore: Verde

Punto debole: Perfezionismo

Fiore: Rosa

VIAGGIO IDEALE... Giappone

Salute 90%

FORMA FISICA DA 10 E LODE E OTTIMA DIETA

La salute quest’anno non darà particolari preoccupazioni: sempre attenti alla forma fisica e alla cura personale, i nati nel segno della Bilancia saranno soddisfatti.

Lavoro 70%

QUALCHE CONTRASTO CON I COLLEGHI

La carriera prosegue a gonfi e vele sia per gli studenti che per i lavoratori. Ci sarà però da fare i conti con qualche

contrasto tra i colleghi. Scintille in vista.

Amore 80%

CRESCE LA VOGLIA DI FAMIGLIA

Per i single la prima metà dell’anno si rivela un bel momento per fare nuove conoscenze. Ottime prospettive anche

per chi ha intenzione di allargare la famiglia.

Fortuna 90%

PIÙ IMPEGNATI E FINALMENTE PIÙ RICCHI

Gli elevati impegni lavorativi porteranno un netto miglioramento delle finanze, cui influirà anche l’avanzamento della posizione

professionale.

IL PERSONAGGIO: CATHERINE ZETA-JONES

25 settembre 1969

L’attrice britannica compie quest’anno 49 anni. A differenza del marito Michael Douglas, non è una figlia d’arte: il padre aveva una fabbrica di dolci e la madre era una sarta.