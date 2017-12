L'oroscopo 2018: Toro

TORO: 21 aprile - 21 maggio

SEGNO DI TERRA: Sono stabili e pragmatici, razionali e concreti. Il valore aggiunto ad un segno un po’ “cocciuto”

I TRATTI DISTINTIVI

Gli aspetti più piacevoli e confortevoli della vita, dal buon vino fino alle vacanze all’insegna del relax, costituiscono il paradiso in terra per i nati sotto il segno del Toro. Nella ricerca del bello mettono in campo tutta la testardaggine che da sempre li

contraddistingue.

Affinità: Bilancia

Animale: Colomba

Pianeta: Venere

Colore: Verde

Punto debole: Possessività

Fiore: Gardenia

VIAGGIO IDEALE... Cuba

Salute 40%

DIRE ADDIO AI PASTI LUCULLIANI

Meglio evitare pranzi e cene luculliane, si correrebbe il rischio di assecondare troppo la golosità che contraddistingue i nati

sotto il segno del Toro.

Lavoro 40%

LE DIFFICOLTÀ DI UN PERCORSO A OSTACOLI

Inutile nascondere che l’ambito lavorativo, nel corso del 2018, sarà un percorso a ostacoli: le stelle daranno uno scarso contributo alla riuscita personale.

Amore 70%

UN SOSTEGNO PER TUTTO IL 2018

L’amore, durante l’intero 2018, si rivelerà un sostegno, quando tutto il resto potrebbe mostrarsi fragile o poco adatto rispetto alle soddisfazioni attese da tempo.

Fortuna 90%

DIRE ADDIO A UN PERIODO DIFFICILE

Il vigore con il quale i nati sotto il segno del Toro faranno il loro ingresso nel 2018 testimonia la volontà di uscire da condizioni

economiche difficili.

IL PERSONAGGIO: ENRICO BRIGNANO

18 maggio 1966

A novembre 2016 il comico, attore e regista Enrico Brignano ha festeggiato trent’anni di carriera e ha spento 50 candeline. Il 2017, inoltre, gli ha regalato una bambina, Martina.