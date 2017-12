L'oroscopo 2018: Gemelli

GEMELLI: 21 maggio - 20 giugno

SEGNO D'ARIA: Hanno caratteristiche simili tra loro. Un esempio? Il fatto di essere estroversi

I TRATTI DISTINTIVI

Impossibile resistere ai nati sotto il segno dei Gemelli: si tratta, infatti, di persone brillanti, intelligenti, divertenti, dalla mente aperta e sempre desiderose di scoprire qualcosa di nuovo. I Gemelli, inoltre, si sanno adattare al meglio a ogni contesto.

Affinità: Sagittario

Animale: Aquila

Pianeta: Mercurio

Colore: Giallo

Punto debole: Instabilità

Fiore: Garofano

VIAGGIO IDEALE... Thailandia

Salute 70%

LE SENSAZIONI DI BENESSERE SONO REGINE

Dopo un anno difficile si apre finalmente un periodo di benessere.

L’ideale, in questo momento, è continuare a prendersi cura di sé stessi.

Lavoro 90%

BUONI RISULTATI CON IL FAVORE DELLE STELLE

Con la protezione dei pianeti la professione riceverà una notevole spinta, portando i nati sotto i Gemelli in una posizione di vantaggio nel campo d’interesse.

Amore 30%

APRIRSI AGLI ALTRI: MOMENTO NO

Gli astri sottolineano come nel 2018, nel campo dell’amore, la propensione a donare completamente il cuore a chi vi sta accanto non sarà così scontata.

Fortuna 80%

NUOVE SFIDE GRAZIE ALLE DOTI IMPRENDITORIALI

Sarà possibile raggiungere una sicurezza finanziaria notevole, molto solida, grazie a nuove doti manageriali, creative e

imprenditoriali.

IL PERSONAGGIO: NEIL PATRICK HARRIS

15 giugno 1973

Sono due i ruoli che hanno fatto conoscere Neil Patrick Harris al grande pubblico: Douglas Howser in “Doogie Howser” e Barney Stinson in “How I met your mother”.