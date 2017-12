L'oroscopo 2018: Pesci

PESCI: 20 febbraio - 20 marzo

SEGNO D'ACQUA: Governato da Giove e Nettuno, questo segno caratterizza persone geniali, astratte e fantasiose

I TRATTI DISTINTIVI

Il simbolo del segno è formato da due pesci ognuno dei quali nuota in direzione opposta: ai Pesci manca la capacità di fissare una direzione. Sono contraddittori, mutevoli e inafferrabili, ma anche emotivi, riservati e sensibili. Spesso mancano di meccanismi di autodifesa.

Affinità: Ariete

Animale: Gabbiano

Pianeta: Nettuno

Colore: Verde

Punto debole: Opportunismo

Fiore: Glicine

VIAGGIO IDEALE... Repubblica Ceca

Salute 40%

PIÙ TEMPO PER LA CURA DI SE’

I Pesci, sempre di salute un po’ cagionevole, non devono trascurare l’importanza di curare di più il loro corpo, in particolare con un’alimentazione più sana.

Lavoro 75%

VENTO IN POPPA VERSO I NUOVI OBIETTIVI

I nati sotto il segno dei Pesci non dovranno farsi scoraggiare dalle difficoltà iniziali; tenendo duro si apriranno la strada verso scenari lavorativi che regaleranno soddisfazioni.

Amore 50%

POSSIBILI TRADIMENTI IN AGGUATO

Il 2018 sarà un anno di alti e bassi che metteranno alla prova anche le relazioni più durature. Attenzione in particolare a trascurare il partner: potrebbe farsi tentare dal tradimento.

Fortuna 75%

PRONTI A UN BEL SALTO DI QUALITÀ

Una maggiore disponibilità economica permetterà di fare a breve un bel salto di qualità. I Pesci dovranno farsi trovare pronti al cambiamento.

IL PERSONAGGIO: JUSTIN BIEBER

1 marzo 1994

Idolo delle teenager, ha ottenuto un grande successo con l’album Purpose (2015) e il relativo tour mondiale.

Adesso è di nuovo al lavoro per realizzare un nuovo disco.