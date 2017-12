L'oroscopo 2018: Vergine

VERGINE: 23 agosto - 22 settembre

SEGNO DI TERRA: Questi segni sono tradizionalmente associati a stabilità e concretezza

I TRATTI DISTINTIVI

Le persone della Vergine, più di ogni altro segno, sono nate per servire e ciò conferisce loro gioia. Sono anche

particolarmente preziose in ambito lavorativo, poiché ingegnose, metodiche ed efficienti. In più, il senso del dovere

innato è considerevole e ogni loro azione è volta al benessere altrui.

Affinità: Acquario

Animale: Gallo

Pianeta: Mercurio

Colore: Grigio

Punto debole: Piglioleria

Fiore: Gelsomino

VIAGGIO IDEALE... Brasile

Salute 70%

UN AVVIO DI 2018 A TUTTO SPRINT

L’anno parte alla grande grazie alla portentosa carica vitale che si mantiene su livelli molto buoni e che permette di praticare ogni attività sportiva senza fatica.

Lavoro 40%

MEGLIO PENSARE AD UNA SVOLTA IMPORTANTE

La situazione lavorativa mostra la necessità di un cambiamento, ma le condizioni generali non lo incoraggiano. Non basta pensare, occorre agire in tempi brevi.

Amore 80%

VIA LIBERA AD UNA STORIA DI PASSIONE

La possibilità di vivere intense storie a due è nell'aria: finalmente le stelle sapranno trovare ai cuori solitari la tanto attesa anima gemella e far accendere la passione.

Fortuna 40%

MEGLIO POSTICIPARE GLI INVESTIMENTI

All’inizio del 2018 meglio non investire avventatamente. Anzi, sarebbe opportuno mantenere buoni rapporti con le banche e

le società di leasing.

IL PERSONAGGIO: BEYONCE'

4 settembre 1981

Beyoncé è considerata la regina delle hit. Secondo Forbes, con il marito Jay Z compone una delle coppie più pagate al mondo: il loro patrimonio è di circa 107,5 milioni di dollari.