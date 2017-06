Incidente in via Baganzola nel primo pomeriggio: alle 14.15, una Lancia Y condotta da una ventisettenne era diretto a Baganzola, nel tentativo di svoltare a sinistra in via Parma Rotta si è scontrato con un furgone Fiat Ducato, condotto da un sessantaquattrenne, che percorreva via Baganzola in direzione Parma. Ferite lievi per i due conducenti, trasportati al Pronto Soccorso. La dinamica del sinistro è al vaglio del Reparto Infortunistica della Polizia municipale.