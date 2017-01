"Rolla" una canna all'ombra del Battistero: 20enne segnalato, patente ritirata

Squadra speciale della polizia municipale in azione sabato pomeriggio. Gli agenti sono intervenuti in vari punti della città: in zona stazione, al Barilla Center, in piazza Garibaldi, in piazza Duomo e nell'Oltretorrente. Otto agenti impiegati e 3 ufficiali. Contrasto al commercio abusivo: fermati in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa due soggetti stranieri, di origine nord africana, che vendevano fiori senza autorizzazione, in più erano privi di documenti identificativi e per il soggiorno sul territorio italiano. I due soggetti, di circa 30 anni, sono stati sottoposti ad accertamenti: ad entrammbi è stata comminata una sanzione di 5.164 € per violazione alle leggi sul commercio, con sequestro della mercea in vendita. Inoltre nell’ambito di una serie di controlli stradali, sono stati effettuati accertamenti su 5 veicoli: a 4 di loro sono state contestate violazioni al codice della strada. Nella seconda parte del pomeriggio la squadra ha dato priorità al controllo delle aggregazioni giovanili, intervenendo in alcune situazioni di schiamazzi e degrado e identificando diversi giovani. In quest’ambito un giovane minorenne nei pressi del Barilla Center è stato trovato in giro con una bottiglia di gin. Nonostante un atteggiamento riottoso al controllo, è stato identificato e riconsegnato ai genitori. Per altri due giovani, in piazza Garibaldi, l’intervento degli agenti ha consentito di riportare la calma dopo un inizio di una serie di scaramucce che stava per degenerare. Un ragazzo di 20 anni, invece, è stato colto nel piazzale del Battistero mentre stava confezionando uno spinello. Il possesso ad uso personale di sostanze stupefacenti ha fatto scattare l’obbligo di sequestro amministrativo della stessa sostanza con relativa segnalazione alla Prefettura. Inoltre al ragazzo, che aveva la disponibilità di un veicolo, è stata ritirata la patente come prevede la normativa.