Blitz della Municipale in Ghiaia: 5 mila euro di multa a due abusivi

Squadra speciale della Polizia municipale in azione sabato mattina, oggi, attraverso il presidio ed il controllo del territorio: in centro, in particolare sono state monitorate le vie di accesso al mercato della Ghiaia. Due soggetti che vendevano fiori e cosmetici senza l'autorizzazione, sono stati individuati e fermati e sanzionati: 5.164 euro di multa e il sequestro della merce. Per uno di questi, privo del rinnovo del permesso di soggiorno, è stata necessaria l'identificazione. Nei suoi confronti è emerso che la Questura di Padova gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno. L’uomo dovrà lasciare il territorio italiano entro 10 giorni. Altri 2 soggetti, rintracciati nella zona del mercato con prodotti floreali, alla vista degli agenti hanno abbandonato la merce a terra e si sono dati alla fuga. “Si conferma l’ottimo lavoro della Polizia Municipale in materia di tutela del consumatore – spiega l’assessore alla sicurezza Cristiano Casa – e nella lotta all’abusivismo commerciale; con operazioni continue nel tempo, la situazione rispetto al problema dell’abusivismo è migliorata notevolmente e si continuerà su questa strada in futuro”.