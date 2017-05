Mille Miglia: vietati vetro e lattine

In occasione della tappa della Mille Miglia a Parma di sabato 20 e domenica 21 maggio l'Amministrazione comunale ha emesso l’ordinanza che vieta la somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio (ad eccezione della somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi che si avvalgono di spazi esterni occupati in concessione).

Lo dice una nota del Comune, che prosegue:

L’ordinanza è diretta a prevenire episodi di vandalismo connessi all’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro o in lattine di alluminio, nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti delle stesse.

Le attività interessate dal divieto sono: pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar-ristoranti), attività commerciali in sede fissa e itineranti e attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria.

L’orario del divieto va dalle ore 9 di sabato 20 maggio fino alle ore 12,30 di domenica 21 maggio e l’applicazione è prevista nel perimetro delimitato dalle seguenti strade, ricomprese: piazza Garibaldi, strada Mazzini, viale Mariotti, piazzale della Pilotta, strada Melloni, via Cavour, strada Al Duomo, piazza Duomo, borgo XX Marzo, strada Della Repubblica e all’interno del Parco Ducale.

L’inottemperanza all’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro e la vigilanza è affidata alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia.