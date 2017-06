Rifiuti, a luglio le mini-ecostation tra centro storico ed oltretorrente

Dopo il buon successo delle ECOSTATION, per il Centro Storico e l’Oltretorrente, sono in arrivo le MINI ECOSTATION. Come dice la stessa parola, si tratta di ecostation di dimensioni ridotte che verranno dislocate sul territorio per agevolare più possibile il corretto conferimento dei rifiuti e renderlo flessibile: è con questa finalità che, a partire dal mese di luglio, ne verranno attivate otto in punti strategici del Centro Storico e dell’Oltretorrente, altrettante mini - Ecostation, ovvero eco punti fissi di conferimento a servizio di tutte le utenze, sia domestiche sia non domestiche.

Le Mini – Ecostation sono strutture simili a container (circa 2,5 metri per 4 metri) con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che funzionano tramite l'utilizzo dell’ecocard (quella utilizzata per l’accesso ai centri di raccolta) o di tessera sanitaria dell’intestatario del contratto di igiene urbana, e sono dotate di sportelli per la raccolta di plastica e barattolame lattine, e del rifiuto residuo. Le Mini Ecostation rappresentano un ausilio fondamentale per un coerente sviluppo del sistema di raccolta differenziata e vanno incontro alle esigenze dei cittadini che si trovano in difficoltà a conferire i rifiuti secondo il normale calendario, per le esigenze più svariate (ferie, week-end, pendolari, turnisti, etc).

Per il rifiuto residuo possono essere utilizzati comunissimi sacchi neri o borsine della spesa di volume non superiore ai 40 litri, compatibilmente con le dimensioni della bocchetta di conferimento.

Le Mini – Ecostation saranno strutture sorvegliate e sono anche dotate di sensori che segnalano il livello di riempimento per ogni tipologia di contenitore rifiuti comunicando direttamente al gestore la richiesta di intervento per svuotamento.

Le nuove strutture si possono utilizzare in base a quanto previsto dal sistema della tariffazione puntuale, oggi in vigore a Parma, e che permette di suddividere più equamente il costo del servizio in base al suo effettivo utilizzo, grazie alla conteggio degli svuotamenti dell'indifferenziato dei singoli utenti. A questo proposito ricordiamo che il costo dei conferimenti alla Mini Ecostation, risulta allineato al sistema di tariffazione puntuale in vigore a Parma.

Il conferimento di plastica e barattolame è invece libero da vincoli.