Venditore ambulante cerca di fuggire: bloccato dalla Municipale. Multa da 5mila euro

Controlli della polizia municipale al mercato del mercoledì in Ghiaia e sugli autobus: un venditore abusivo è stato fermato e multato per 5mila euro; sequestrata la merce.

Gli agenti, presenti anche con personale in borghese, hanno identificato 8 persone, contestando due violazioni amministrative e sequestrando merce abusiva. Un venditore ambulante, privo della licenza, ha cercato di fuggire ma è stato bloccato, nonostante abbia fatto resistenza. Privo di documenti identificativi e validi per il soggiorno sul territorio italiano, è stato portato al Comando per le procedure previste dalla legge. La reazione scomposta e violenta ha comportato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Gli è stata comminata anche una sanzione di 5mila euro per l’esercizio del commercio itinerante abusivo. La merce che l'abusivo cercava di vendere è sotto sequestro.