Profumi griffati falsi: denunciato ambulante abusivo in Ghiaia

Sequestro di profumi contraffatti, da parte degli agenti della polizia municipale, nel corso del mercato settimanale del sabato, in Ghiaia. Diversi controlli da parte della Polizia Municipale nella zona del mercato, in piazza Ghiaia e nelle vie limitrofe. Gli agenti di via del Taglio, durante il controllo dell’area, hanno individuato un soggetto, all'incrocio tra tra via Carducci e piazzale San Bartolomeo, intento alla vendita di confezioni di profumi di varie marche.

L'uomo è stato identificato e denunciato a piede libero per “ricettazione” e “introduzione in Italia di prodotti falsi”. La merce è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”.