Investita sul Lungoparma mentre attraversava le strisce: ferita una 56enne

Oggi pomeriggio alle 18.00, in viale Mariotti, in prossimità dell’attraversamento pedonale, un'auto Ford Focus, condotta da un parmigiano cinquantenne, mentre viaggiava verso il ponte di Mezzo ha investito un pedone che stava attraversando la strada dal lato del torrente in direzione piazza Ghiaia. Il pedone, una parmigiana 56enne, è stata trasportata al pronto soccorso con lievi ferite. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale che ha effettuato i rilevi.