Chiede soldi in via Mazzini: un ragazzo rifiuta e lui lo accoltella

Si è avvicinato ad alcuni giovani stranieri chiedendo del denaro. Quando uno dei giovani ha risposto di non avere monete con sé, lo sconosciuto ha estratto un coltello e ha colpito il giovane. Un 42enne italiano, pluripregiudicato, è stato denunciato.



Erano le 19,05 di ieri quando una Volante è stata inviata in via Mazzini. Alcuni giovani stranieri hanno riferito di essere stati aggrediti da un uomo, che aveva ferito uno di loro con una coltellata all’addome. Gli agenti hanno accertato che la ferita era superficiale e il ragazzo ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza. Il giovane ha riferito che, mentre si trovava con i suoi amici, è stato avvicinato da un uomo che gli chiedeva del denaro. Il ragazzo ha risposto che non aveva monete con sé e ha proseguito sulla sua strada ma l'uomo ha insistito. Di fronte a un altro rifiuto, il 42enne ha estratto un coltello dalla tasca e ha colpito alla pancia uno dei ragazzi, per poi allontanarsi.

La Volante ha effettuato un controllo in zona e, grazie alla descrizione dei ragazzi, ha rintracciato l'aggresore nei pressi della Pilotta. L’uomo, un 42enne italiano pluripregiudicato, era in possesso di un coltello con lama pieghevole. Accompagnato in questura, è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.