Marijuana tra i mattoni della Pilotta e nelle siepi di via dei Mille: blitz dei carabinieri

Marijuana in piazzale della Pilotta, nelle fessure del complesso monumentale. Ma i carabinieri, coadiuvati da una pattuglia della polizia municipale e soprattutto grazie al fiuto di un pastore tedesco del nucleo cinofili di Bologna, oltre al fuggi fuggi dei “soliti noti”, ha consentito di rinvenire tra i cespugli che costeggiano via dei Mille 33 dosi di marijuana per un peso complessivo di 130 grammi di droga per un valore di di oltre mille euro.

Nel corso della serata sono stati impiegati 8 carabinieri della compagnia di Parma, una pattuglia della polizia municipale e una unità cinofila del nucleo di Bologna. Complessivamente sono state identificate 42 persone di cui 28 extracomunitari, controllati 10 mezzi ed effettuate diverse ispezioni personali e veicolari, segnalarare tre persone per detenzione di modica quantità di stupefacente.