Truffa in centro: finti poliziotti si fanno consegnare mille euro da un'anziana

Un uomo e una donna di circa 40 anni hanno avvicinato un'anziana in centro e, spacciandosi per poliziotti, le hanno chiesto di mostrare le banconote che aveva con sé, con la scusa di verificare se fossero false. La donna, presa alla sprovvista, ha consegnato ai due finti poliziotti circa mille euro (una somma che le serviva per affrontare un viaggio imminente). Una volta ottenuti i soldi, la coppia è fuggita precipitosamente.

La Questura raccomanda a tutti "di fare massima attenzione, di diffidare degli sconosciuti che si presentano con le più disparate scuse, quali verifiche per fughe di gas, controllo contatori, presenza di mercurio nell’acqua dell’abitazione, incidenti stradali che vedono coinvolti familiari, trattandosi di pretesti per introdursi in casa, prelevare soldi ed oggetti in oro e/o comunque farsi consegnare ingenti somme di denaro richieste come necessarie per evitare l’arresto di parenti.

Si ribadisce l’invito a contattare i numeri di pronto intervento, 112 e 113, in caso di ogni qualsivoglia dubbio o sospetto".