Ecostation in piazzale San Lorenzo: i residenti lanciano un petizione su internet

Una petizione online contro l'installazione di una ecostation in piazzale San Lorenzo è stata lanciata da una residente del centro, Monica. Ieri aveva scritto una lettera sui problemi del quartiere ("Ecco come ci stanno convincendo ad andarcene dal centro"). Oggi ha lanciato una petizione sul portale Change.org da consegnare a Parma Infrastrutture e al Comune, intitolata NO alla stazione ecologica in piazzale San Lorenzo,Parma. Una petizione perché, dice Monica, "la goccia che fa traboccare il vaso" è l'annuncio di una ecostation nel piazzale, contestata "a livello sia estetico sia funzionale": "E' bruttissima e togliere la panchina è uno sfregio. Siamo molto arrabbiati". Alle 12,30 di giovedì 8 febbraio la petizione ha registrato 150 adesioni.

Alla lettera sui problemi del centro storico risponde oggi CasaPound Italia, con una lettera dei candidati Pier Paolo Mora ed Emanuele Bacchieri.

"Cara Monica - si legge tra l'altro nella lettera dell'associazione - abbiamo letto con interesse la tua lettera sullo stato nel quale versa il centro storico di Parma. Un centro storico che, dobbiamo dirlo con tutto l’amore che proviamo per la nostra città, è probabilmente uno dei più belli e caratteristici di tutto il nord Italia. Ed è proprio per questo “disperato” amore che condividiamo il grido di dolore sulle piazze, i borghi, i fantastici scorci purtroppo lasciati in balìa di loro stessi. Degrado, incuria, ma anche inaccessibilità e poca considerazione: problemi che denunciamo non oggi ma da anni – prova ne sia la manifestazione che a settembre ha visto centinaia di cittadini scendere in piazza, nell’indifferenza delle istituzioni che hanno scelto di non partecipare – e per i quali abbiamo fatto tante proposte anche e soprattutto in occasione dell’ultima tornata elettorale lo scorso anno. Purtroppo la scarsa qualità del dibattito non ha permesso di dare lo spazio che merita ad una questione ancora aperta e che noi reputiamo cruciale.

Il centro storico, nonostante tutto, rimane l’anima di Parma. È per questo che va tutelato e valorizzato. Nel nostro programma per le elezioni amministrative avevamo proposto una maggiore apertura dei varchi, un ripensamento del piano sosta, la fine dell’uso indiscriminato della Polizia Municipale solo per fare cassa e la sua riqualificazione in funzione sicurezza urbana: il centro storico va “riaperto” e riconsegnato, oltre che ai residenti, ai parmigiani tutti".