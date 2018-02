Minacce e insulti della baby gang: danneggiata in pieno giorno la vetrina di Pepèn

Una foto ma anche un locale che, abbinati, la dicono tutta sull'episodio. La denuncia arriva, via social, direttamente da uno dei titolari. Il locale non ha bisogno di presentazioni. Parliamo di Pepèn: solo il nome evoca sapori da leccarsi i baffi e tradizione infinita nel cuore di Parma e, non solo, dei parmigiani. Ma qualcuno, non solo privo di senso civico, non la pensa così: vetro danneggiato e logica rabbia dei proprietari (e, sulla setssa lunghezza d'onda, tam-tam di commenti dei follower): "Buona sera Parma...questo è il risultato dopo settimane di TOLLERANZA ....C...O !!!!!!!!! Vetrina sfondata". La vicenda, però, nasconde dell'altro. Protagonisti sono alcuni ragazzi, minorenni, di origini non italiane che da tempo si ritrovano in zona e hanno preso di mira, sbeffeggiando e irridendo, i proprietari del locale. Episodi segnalati agli organi competenti. Oggi il culmine, dopo un paio di "blitz" in giornata davanti al negozio conditi dai "soliti" insulti, in pieno pomeriggio e orario di lavoro, verso le 18 quando i baby-teppisti hanno preso un bidone della spazzatura scaraventandolo contro la vetrina. Danneggiandola.