La pedagogia di Maria Montessori: tre incontri a Parma

L’associazione di promozione sociale Un Villaggio per Crescere presenta un ciclo di tre conferenze, patrocinate dal Comune di Parma, dedicate all’approccio pedagogico di Maria Montessori. Gli incontri si svolgeranno a Palazzo del Governatore il prossimo 24 febbraio (ore 10,30), 10 marzo e 28 aprile (ore 16).



Elena Balsamo, pediatra e nota saggista, sarà la relatrice del primo intervento (24 febbraio). Il suo contributo, “L’educazione perinatale, un approccio montessoriano”, metterà in luce l’importanza dell’educazione ancor prima della nascita. Al termine dell’incontro, si terrà un laboratorio grafico gratuito dedicato alle mamme presenti guidato dall’illustratore Tommaso D’Incalci. L’intervento della dott.ssa Balsamo sarà introdotto dall’Assessora Nicoletta Paci che porterà i saluti dell’Amministrazione.



Il secondo intervento (10 marzo) sarà tenuto da Patrizia Enzi, socia fondatrice dell’Associazione Montessori di Brescia, insegnante di scuola dell’infanzia e formatrice dell’Opera Nazionale Montessori. La sua relazione, “Aiutami a fare da solo”, presenterà il Metodo Montessori applicato alla fascia 3-6 anni.



Daniele Novara, famoso pedagogista, fondatore del CPP (Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) di Piacenza e autore di numerosi libri, chiuderà il ciclo di conferenze (28 aprile). Il suo intervento, “Metodo maieutico e gestione dei conflitti della preadolescenza”, affronterà il tema della delicata relazione tra genitori e pre-adolescenti, sempre in un’ottica montessoriana.



"Il ciclo di incontri è aperto a tutti - dice la nota stampa -. L’accesso sarà gratuito per gli associati Un Villaggio per Crescere. Chi non lo fosse potrà associarsi il giorno stesso degli incontri. Il contributo richiesto è di 10 euro e dà diritto alla tessera associativa con validità annuale. Gli associati potranno seguire tutti e tre gli incontri e partecipare in seguito alle altre iniziative che verranno organizzate da Un Villaggio per Crescere".



L’Associazione, nata a Parma nel dicembre 2017 dalla volontà di genitori, insegnanti e professionisti dell’educazione, deriva il proprio nome dall’antico proverbio africano “Ci vuole un intero villaggio per far crescere un bambino”. La mission dell’Associazione la vede al servizio della cittadinanza per costruire un villaggio allargato in cui ognuno possa farsi carico di un’educazione consapevole dell’individuo. Il suo obiettivo è sostenere la famiglia e tutte le realtà educative ed istituzionali che si inseriscono nel cammino di crescita del neonato, poi bambino e adolescente.

Il ciclo di incontri dedicati ai genitori e ai professionisti della nascita, infanzia e adolescenza è patrocinato dal Comune di Parma, dall’Opera Nazionale Montessori, dall’Associazione Montessori di Brescia, dal MIPPE (Movimento Italiano Psicologia Perinatale) e dall’ISCOM Parma.