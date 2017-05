Solidarietà, raccolti 2700 euro con la «Corsa di Tommy»

Quando lo sport fa rima con solidarietà e sostegno nei confronti di chi ha meno. Ammonta a 2.700 euro l’incasso della quarta edizione della «Corsa di Tommy» - la gara organizzata dal gruppo running dalla Asd «Frontiera 70» per ricordare il piccolo Tommaso Onofri e Marco Federici, il giornalista della «Gazzetta» scomparso il 10 luglio del 2013 - che è stato devoluto all’associazione «Il Filodijuta», all’associazione «Giocamico onlus» e ai City Angels.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’associazione «Tommy nel cuore», Avis San Prospero e circolo Il Castello con il sostegno di Comune, Provincia, Fidal insieme a numerose realtà private.

Alla cerimonia di consegna erano presenti Paola Pellinghelli, presidente dell’associazione Tommy nel cuore, Lorena Sghia, presidente dell’associazione Filodijuta, Giancarlo Ruberti, responsabile dei City Angels e Corrado Vecchi, presidente dell’associazione Giocamico.

Un assegno del valore di 1.300 euro è stato destinato all’associazione Filodijuta: il sodalizio che si occupa di cooperazione allo sviluppo con progetti rivolti alla costruzione di scuole di villaggio, destinerà questa somma al mantenimento della scuola «Tommy» che si trova nel villaggio di Pankhali in Bangladesh.

All’associazione Giocamico sono stati devoluti, invece, 1.000 euro che verranno impiegati per acquistare libri a favore del progetto «Le favole della buonanotte», un’attività che ha preso il via nello scorso mese di febbraio nei reparti dell’ospedale dei bambini «Pietro Barilla».

Gli organizzatori dell’evento hanno deciso, inoltre, di donare diverse centinaia di scatolette di tonno, biscotti e 150 litri di tè ai City Angels che, a loro volta, distribuiranno poi alle persone bisognose. «Questo evento - ha commentato Roberto Neri, della società sportiva Frontiera 70 - è stato reso possibile grazie alla generosità dei tanti partecipanti (circa 700 fra atleti e non) e al prezioso contributo di tutti gli sponsor, tutti uniti in uno nobile spirito di solidarietà e nel ricordo di chi non c’è più. L’aspetto più significativo della manifestazione, pur con carenza di mezzi organizzativi, è la totale trasparenza gestionale che va a braccetto con la passione ed un’assoluta serietà - ha sottolineato Neri -: la dimostrazione sta nella soddisfazione dei tanti partecipanti alle precedenti edizioni e ai quasi 13 mila euro fin qui raccolti e donati ad opere per i piccoli». La quinta edizione della «corsa di Tommy» andrà in scena a maggio e non più nel mese di settembre.