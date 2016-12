Comune, approvato il bilancio 2017

È' stato approvato in un'aula con la parte riservata al pubblico totalmente deserta ma tutti i consiglieri presenti il bilancio preventivo del Comune per il 2017. 19 i sì sei consiglieri di Effetto Parma e di D'Alessandro dei 5 stelle. Contrari tutti gli altri gruppi, vale a dire Pd, Possibile, Centristi, Pci, 5 Stelle Parma, Parma unita, Cp, Altra politica e FI

Si è conclusa dunque in modo più rapido del previsto e senza grandi scossoni al voto la discussione sul bilancio preventivo del 2017. Dopo le repliche degli assessori e del sindaco Federico Pizzarotti, che ha tenuto un profilo basso e non polemico anche verso i consiglieri di minoranza, che ha ringraziato per i contributi. Più polemico Marco Bosi, capogruppo di Effetto Parma, che ha rivendicato il buon lavoro svolto per la messa in sicurezza dei conti e il fatto di essere durati per cinque anni nonostante il populismo messo in mostra spesso dai consiglieri di minoranza.

Netta contrarietà è stata espressa da Giuseppe Pellacini (Centristi per Parma) per le tasse e le tariffe al massimo e opere pubbliche promosse nell'anno elettorale. Contrari anche Fabrizio Savani (M5S) per il poco lavoro fatto sull'ambiente e Bizzi (Possibile) per la progettualità. A favore invece il 5 Stelle D'Alessandro, che ha parlato di bilancio propositivo e innovativo e di un punto fermo per il futuro di Parma. Polemico Ettore Manno (Pci), che ha parlato di indifferenza totale della città rispetto a una giunta che non ha mai fatto partecipare i cittadini e si è richiusa in se stessa senza entrare in sintonia con la città.

Il capogruppo Pd Nicola Dall'Olio ha ricordato in avvio del Consiglio comunale, in cui si voterà il bilancio preventivo del 2017, che domani il Tar deciderà sul ricorso per l'appalto sull'illuminazione pubblica. Dall'Olio auspica che il Comune dia subito seguito alle conseguenze della sentenza - qualunque essa sia - per evitare ulteriori disagi ai cittadini.