Informazioni turistiche "on the road": ci pensano i volontari Auser

Sarà attivo a partire da domani il servizio di informazione turistica itinerante e di tutela del patrimonio monumentale del centro storico realizzato grazie alla convenzione sottoscritta fra Auser e Comune. Il progetto prevede che i volontari presidino alcune zone del centro - piazza e strada al Duomo, via Pisacane, via Garibaldi, Teatro Regio, piazza della Pace - tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, per fornire semplici informazioni ai turisti. In pratica, dovranno indirizzarli allo Iat di piazza Garibaldi, dove i visitatori di Parma potranno ricevere notizie più dettagliate sulla città.

Ma il compito dei volontari, come hanno spiegato sia l'assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, che il comandante della Polizia municipale, Gaetano Noè, non termina qui. Infatti, saranno chiamati anche a segnalare ai vigili urbani eventuali fenomeni di degrado e di inciviltà che riguarderanno la zona monumentale.

I volontari Auser saranno visibili grazie al giubbotto arancione che li contraddistingue e ad un apposito tesserino di riconoscimento. (P.Dall.)