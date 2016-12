Adesivo della sua agenzia trovato su un cestino dei rifiuti: multato

"Quando si pensa ad un vigile particolarmente zelante l'immaginario va ad Alberto Sordi che ferma Sylva Koscina; a Parma recentemente abbiamo avuto casi di agenti della municipale impegnati a multare, nella disapprovazione di buona parte dell'opinione pubblica, i musicisti ambulanti. Ora è il turno della sanzione per un adesivo, scovato da un agente in centro storico, attaccato sulla parte superiore di un cestino dell'immondizia in prossimità del punto per lo spegnimento delle sigarette".

Inizia così il comunicato di Federconsumatori, che racconta la vicenda del titolare di una agenzia investigativa che si è visto recapitare una multa da 70 euro per quell'adesivo che - mezzo bruciacchiato dalle sigarette - rimandava alla sua attività ed era appiccicato a un cestino per i rifiuti.

Con l'assistenza dell'avvocato Federco Gennari, l'associazione ha chiesto direttamente al sindaco Federico Pizzarotti, come possibile da procedura, l'annullamento del verbale. "Nella memoria difensiva inviata al Sindaco si sottolinea l'assoluta buona fede del titolare dell'agenzia, reo solamente del fatto di avere creato gadget aziendali da regalare ai propri clienti.

Appare d'altronde evidente - si dice con ironia - che a nessuno sano di mente verrebbe l'idea, per fare pubblicità, di collegare l'immagine della propria attività ad un cestino della spazzatura, ma a quanto pare l'agente deve avere fatto pensieri diversi incorrendo in una esasperazione della norma. Senza dubbio il sindaco di Parma avrà altri e ben più importanti problemi da risolvere ma ora gli tocca anche questo e ci aspettiamo buon senso, saggezza e giustizia.

Federconsumatori, impegnata su diversi fronti con l'amministrazione comunale, al di là del lato anche comico della vicenda in questione, chiede seriamente al Sindaco di riflettere sull'impostazione sanzionatoria dell'ente: si evidenziano aspetti regolamentari eccessivi come sui passi carrai per i quali ci si confronterà in tribunale; bilanci di previsione che si reggono sulle multe; tariffe elevate e non sempre trasparenti come nel caso del soccorso stradale su si attendono ancora chiarimenti".