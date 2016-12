Intorno alle 15 si è verificato un incidente all'incrocio tra via Bocchi e via Cappelluti. Una Fiat Panda, condotta da una donna di circa 30 anni di nazionalità italiana, mentre percorreva via Bocchi in direzione piazzale Pablo, all'altezza di via Cappelluti è entrata in collisione con un’altra auto, una Kia Rio condotta da una donna straniera di circa 30 anni. A seguito dell’urto, la Kia si è ribaltata e la conducente, pur se non in gravi condizioni, è stata portata al Pronto Soccorso da un'ambulanza intervenuta prontamente. Sul posto , oltre alla pattuglia della Municipale per gli interventi del caso, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la verifica dei combustibili persi dalle vettura a causa dell’urto.