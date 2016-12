Nuovi consumatori: chiesto il rinvio a giudizio per l'ex coordinatore dei giudici di pace

Il presidente del Movimento nuovi consumatori, Filippo Greci, rivela che la procura della Repubblica di Ancona - competente a giudicare i magistrati di Parma- ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex coordinatore dei giudici di pace di Parma, Pasquale Netta, in relazione al sopralluogo effettuato in tangenziale sud da alcuni giudici di pace, insieme ad alcuni agenti della polizia municipale, per verificare la corretta installazione degli autovelox.

I reati ipotizzati: abuso d'ufficio, omissione in atti d'ufficio e falso ideologico.