Altro incidente verso le 17 in via Emilia Est, località S.Prospero. Due vetture stavano percorrendo via Emilia Est, con direzione S.Prospero, quando, circa cento metri dopo la stazione del gas metano, si sono tamponate. Rallentamenti al traffico lungo la via Emilia, fino alla tangenziale. I due mezzi coinvolti sono una Mercedes, che è stata tamponata, condotta da cittadino italiano di circa 35 anni e una Kia, condotta da un cittadino straniero di circa 35 anni. Il conducente della Mercedes è stato trasportato al Pronto Soccorso in condizioni non gravi. Sul posto sono presenti due pattuglie della municipale per i rilievi del caso e per disciplinare il traffico.