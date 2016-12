La capofila fa crac, salta l'appalto per l'illuminazione

Nubi sull'illuminazione pubblica di Parma: salta l'aggiudicazione dell'appalto. E' infatti fallita la società danese, capofila del consorzio temporaneo di imprese che doveva occuparsi dell'illuminazione pubblica in città per i prossimi diciotto anni. E il Comune, a seguito del crac di Hesalight, ha annullato l’aggiudicazione definitiva del contratto di rendimento energetico. Come conseguenza di questo effetto a catena, il Tar ha dichiarato l'interruzione del giudizio sul ricorso di Gemmo e Iren Iren Servizi e Innovazione Spa in proprio e quale capogruppo del R.T.I. con Valtellina Spa - Celi Sas, contro Comune e il consorzio guidato dalla società fallita. (...)

