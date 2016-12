Si barricò in casa minacciando di farla saltare: condannato a 8 mesi

Nel maggio del 2012 si era barricato in casa in via Baganzola, lamentando che era da due anni senza lavoro e che non aveva di che sfamare i propri figli e minacciando di far saltare in aria il condominio con il gas. A carabinieri e polizia che erano accorsi per salvarlo aveva riservato un'accoglienza tutt'altro che amichevole: li aveva insultati e gli aveva lanciato contro ogni oggetto che aveva trovato a portata di mano, dai piatti ai bicchieri. Per quella mattina di ordinaria follia, ieri in tribunale il giudice Sebastiano Tosoni, su richiesta del pm Massimiliano Sicilia, ha condannato a otto mesi di reclusione un tunisino di 32 anni per i reati di procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale.