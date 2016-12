«Aggredito e malmenato perché ho fatto questa foto (in Pilotta)»

«Quei quattro stranieri cucinavano sui gradini della Pilotta: ho ripreso la scena col cellulare»

Ha passato un brutto quarto d'ora, alcune sere fa, Edoardo Fornaciari: poco prima delle 20 il fotografo parmigiano è stato assalito da uno straniero che stava bivaccando in Pilotta con alcuni connazionali e non appena s'è accordo di esser stato immortalato dal telefonino del fotografo, è esplosa l'ira funesta. E parecchio aggressiva

«Stavo attraversando i voltoni, diretto al mio studio in viale Toschi - racconta Fornaciari, per tutti Tobia - quando ho visto quattro marocchini che cucinavano sui gradini del palazzo. Sì, hai capito bene: non mangiavano panini, stavano proprio cucinando con tanto di pentola e fornello. Si sentiva la puzza del brodo».

Una scenetta irresistibile da «catturare» per uno come lui, che non si rassegna a lasciare a un degradante destino quello che comunque resta il più importante centro culturale e storico della città. Fornaciari prende l'iPhone dalla tasca a fa un paio clic. Scatti veloci e a una certa distanza rispetto ai «cucinieri».

«Ma uno dei quattro è venuto verso di me e mi è piombato addosso: voleva prendermi il cellulare. Ma io non ho mollato, figurarsi. Faccio questo mestiere da quarant'anni: posso morire ma una foto è una foto». La situazione è precipitata in pochi istanti. «Ha cominciato a “sbuttonarmi” come una bestia. Era grosso più o meno come me, sui quarant'anni. Ho cercato di allontanarmi dalla zona buia, imboccando il corridoio che porta alla Ghiaia: c'è il mercato, c'è gente. Ma lui mi stava alle calcagna e menava cazzotti: io cercavo di pararli. A darglieli indietro non ci ho neanche pensato. Magari si fa male e mi denuncia pure. Per fortuna avevo addosso un paltò pesante, che attutiva i colpi...».

Lo straniero intanto continuava a sbraitare («mi hai fatto la foto»), e non mollava la presa finché il fotografo ha scorto una faccia conosciuta. «E' arrivato un mio amico avvocato, con la moglie e il cane. Gli ho detto: “chiama la polizia” e lui ha chiamato. Intanto mi ha dato una mano: ha fatto capire a quell'ossesso che non stavamo scherzando...».

Gli altri tre cosa facevano? «Per un po' sono rimasti ai fornelli, poi uno è venuto da quello che mi stava addosso per fargli capire che era meglio sgommare...».

Dopo la chiamata dell'amico, in Pilotta s'è materializzata una pattuglia di carabinieri. Ma intanto il quartetto aveva abbandonato il pentolame e preso il volo («quello che menava s'è diretto verso via Carducci, in fuga anche gli altri tre: tutti spariti»).

Fornaciari poi s'è fatto un giro perlustrativo a bordo della gazzella, nel tentativo di riuscire a individuare l'energumeno («se lo becco lo denuncio per percosse e tentato furto...»).

Niente da dare. Spariti, evaporati dalla Pilotta insieme al brodo. «Si sono fatti di nebbia» appunta Tobia, che non rinuncia mai alla battuta. Torneranno, sicuramente, magari con un nuovo menu. r.c.