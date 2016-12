In orario di lavoro andavano a nuoto e ballo: 4 denunciati a Medicina

Avrebbero dovuto essere al lavoro in Ateneo. E invece si poteva trovarli al corso di nuoto o di ballo, in palestra, a fare shopping o in visita a parenti e amici. Sono quattro i denunciati dalla Guardia di Finanza di Parma per truffa: collaboratori amministrativi e tecnici di laboratorio della facoltà di Medicina e Chirurgia.

I finanzieri, nel corso di numerosi mesi di pedinamenti ed appostamenti, hanno appurato che i quattro si allontanavano frequentemente dal luogo di lavoro senza autorizzazione né registrazione dell’uscita.

Uno di loro si recava quotidianamente in un noto centro sportivo di Parma per seguire dei corsi di nuoto.

Un altro era solito frequentare assiduamente lezioni di ballo, corsi in palestra e di equitazione oppure, dopo lunghe passeggiate, fare tappa in alcuni negozi di abbigliamento o supermercati e centri commerciali per fare la spesa.

Innumerevoli, poi, le visite a parenti ed amici. La meticolosa attività di indagine ha consentito di ricostruire - nel complesso – più di 100 uscite indebite, corrispondenti a oltre 200 ore di assenze dal servizio ingiustificate, con un conseguente danno per l’Amministrazione pubblica di migliaia di euro.

Il reato ipotizzato è quello di truffa.

Per uno dei dipendenti pubblici “infedeli” indagati il Tribunale di Parma ha già disposto l’immediata applicazione, per due mesi, della misura interdittiva della sospensione dai Pubblici Uffici.